Samsun\'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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SAMSUN'un 6 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Şubat Salı günü için 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinin bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, 19 Mayıs, Alaçam ve Salıpazarı'nda 2 okul, Çarşamba'da 1 okul, Asarcık'ta ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen ve Ladik ilçesindeki tüm okulların eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba ve Salıpazarı'nda bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.