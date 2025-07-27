Samsun\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karayonca Mahallesi Karınca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Salıpazarı itfaiye birimi ekipleri sevk edildi.
Yangın, büyümeden söndürüldü.
Olay yerine gelen Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yetkililerden bilgi aldı.
Karaca, "Günlerdir orman yangınlarına karşı dikkatli olunması için anons yapıyoruz. Ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangınları, hayatını kaybeden kahraman ekiplerimizle ciğerlerimizi yakıyor. Lütfen uyarılara kulak verelim, ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.
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