Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı Başladı

Samsun'da otizmli bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerindeki ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı 'Samsun Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştay, otizmli bireylerin topluma katılımını arttırmak amacıyla projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor.

05.11.2024 19:50
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Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı

SAMSUN - Samsun'da otizmli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal politikalar, sosyal hizmetler, kültür ve spor alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri gibi birçok konunun konuşulacağı "Samsun Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı" başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen çalıştay ilk olarak saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde protokol konuşmalarına geçildi.

"Ömründe hiç tatil yapmamış engelli kardeşlerimize ve ailelerine tatil imkanı sunuyoruz"

İlk olarak konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, "Otizm, çocuklarımızın sosyal, iletişimsel ve duygusal gelişiminde çeşitli farklılıklar oluşturan bir durumdur. Fakat bizler, bu farklılıkları zenginlik olarak görmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak otizmli bireylerin topluma katılımını arttırmak, onların yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmek ve toplumdaki farkındalığı yükseltmek için çalışmalar yürütüyoruz. Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi bünyesinde olan engellilerimiz için hayata geçirilen Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylere ve ailelerine tamamen ücretsiz 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyoruz. Tesisimizde engelli bireylerimize psiko-sosyal destek, diyetisyen ve fizyoterapistlerimiz eşliğinde hizmet vermekteyiz. 4 gün boyunca refakatçisi ile birlikte ömründe hiç tatil yapmamış engelli kardeşlerimize ve ailelerine tatil imkanı sunuyoruz. Yaz kampımız 2024 Haziran ve Temmuz ayını içeren 4 bin 500 özel bireyi ağırlamıştır. Millet Bahçesi'nde yeni hizmete sunduğumuz 'Engelsiz Yaşam Parkı'mız ise özel gereksinimli gençlerimizin okuma yazma, el sanatları, matematik alanında kursları aldığı bir buluşma merkezi olacak" dedi.

"Samsun'da bin 39 otizmli bireye hizmet sunuyoruz"

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilimizde, otizmli bireylerimizin yaşam kalitelerini artırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Kurum bakımı, gündüzlü bakım ve otizmli bireyin ailesi yanında desteklenmesi gibi birçok hizmeti otizmli birey ve aileleri ile buluşturmaya çalışıyoruz. Samsun'da bu kapsamda bin 39 otizmli bireye hizmet sunuyoruz. Lakin daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Bugün bu çalıştayda bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmaların yol haritasını belirlemiş olacak ve otizm konusunda öncü bir il olma yolunda hızla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"Yapılacak çalışmalara yön verecek önemli bir belge olacaktır"

Samsun Vali Yardımcısı Vekili Canik Kaymakamı Şeref Aydın ise "Samsun Valiliği olarak, bu ulusal eylem planının hedeflerine ulaşmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. İlimizde faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte hazırlayacağımız Samsun Otizm İl Eylem Planı, ilimizde otizm alanında yapılacak çalışmalara yön verecek önemli bir belge olacaktır. Bu çalıştayda, otizm konusunda çalışan tüm paydaşların görüş ve önerilerini alarak, otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik daha kapsamlı ve etkili hizmetler sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. Samsun Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı, 5- 6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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