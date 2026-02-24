Samsun'da Otizm Koordinasyon Merkezi Açılıyor - Son Dakika
Samsun'da Otizm Koordinasyon Merkezi Açılıyor

24.02.2026 14:41
Samsun Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireyler için Millet Bahçesi'nde yeni bir merkez kuruyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik bütüncül hizmetler sunacak Otizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçiriyor. Canik ilçesi Millet Bahçesi'nde inşaatı süren merkezin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Merkezin, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerinin erken tanı, eğitim, sosyal uyum ve psikolojik destek gibi ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunması hedefleniyor. Tesis bünyesinde spor odası, etkinlik sınıfı, müzik odası ve bekleme alanları yer alacak.

Otizm şüphesi bulunan veya gelişimsel takibi yapılmamış çocuklar için ilk başvuru ve yönlendirme noktası olarak hizmet verecek merkezde, süreçler uzmanlar tarafından yürütülecek ve gerekli kurumlara yönlendirme yapılacak. Sağlık kurumlarıyla koordineli çalışılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelsiz Samsun hedefiyle örnek bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Otizm Koordinasyon Merkezi ile otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

