Samsun Havza'da otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Havza'da otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı

Samsun Havza\'da otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde Murat Öztürk'ün (30) kullandığı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Memduhiye Mahallesi mevkiinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Özlem Ünaldı Öztürk (26) ve Aras Öztürk (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

14.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Murat Öztürk (30) idaresindeki 51 ABT 843 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Memduhiye Mahallesi mevkiinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Özlem Ünaldı Öztürk (26) ve Aras Öztürk (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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