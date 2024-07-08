Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Samet Tok yönetimindeki 55 FH 374 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Koyuncu Sokak'ta Tekin Karaman (51) idaresindeki 55 NT 363 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Tekin Karaman ile araçta bulunan Remzi (47), Erba Miray (6), Metin (8) ve Nehir Karaman (13) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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