Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A.M. yönetimindeki 07 HUH 84 plakalı otomobil, Salıpazarı-Tahnal grup yolu Yeşil Mahallesi Harmanlar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi M.M. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
