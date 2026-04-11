Samsun\'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.A. (46) yönetimindeki 70 FE 282 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma ve duvara çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
