Samsun'da otomobil hırsızlığına tutuklama

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Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde 4 ayrı otomobilin camlarını kırıp çanta ve cüzdan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım'da farklı tarihlerde, 4 ayrı otomobilin camlarını kırıp içerisindeki çanta ve cüzdanları almak suretiyle, yaklaşık değeri 54 bin lira ziynet eşyası ve nakit para hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık ve yağma suçlarında 20 kaydı bulunan S.A. (31) ve E.A'yı (29) tespit eden ekipler, zanlıları takip sonucu Atakum'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. tutuklandı.

E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.