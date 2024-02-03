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Samsun'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Samsun\'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde TOKİ Köprüsü kavşağında meydana gelen kazada, Sedat S. idaresindeki otomobil ile Sürmeli Ü'nün kullandığı cip çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Samet K. yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

03.02.2024 15:19
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TOKİ Köprüsü kavşağında Sedat S. idaresindeki 55 ANF 465 plakalı otomobil ile Sürmeli Ü'nün kullandığı 55 ABU 748 plakalı cip çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Samet K. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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