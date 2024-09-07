Bafra\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

M.G. (67) yönetimindeki 55 JP 889 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde Y.U.'nun (26) kullandığı 55 AOA 532 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne oradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyeti olduğundan, 6 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.