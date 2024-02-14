Samsun Havza'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika
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Samsun Havza'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Samsun Havza\'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde, İsmail Tülek'in kullandığı otomobil Teşvikiye mevkiinde su kanalına düştü. Kazada sürücü İsmail Tülek ile Emine ve Fatma Tülek yaralandı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

14.02.2024 13:21
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Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara yönünden gelen İsmail Tülek (61) idaresindeki 60 ACK 296 plakalı otomobil, Teşvikiye mevkiinde kontrolden çıkarak savruldu.

Su kanalına düşen otomobildeki sürücü Tülek ile Emine (73) ve Fatma Tülek (31) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika
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