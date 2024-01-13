 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir otomobil tamirhanesinden değerli eşyaları çalan 2 şüpheli, Canik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramada, 3 dizüstü bilgisayar, 3 akü, araç yıkama makinesi ve çeşitli araç tamir aletleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun\'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
13.01.2024 - 19:01,
Abone Ol

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Tekkeköy'de bulunan bir otomobil tamirhanesinden değerli eşyaları çalan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Canik ilçesinde 2 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 dizüstü bilgisayar, 3 akü, araç yıkama makinesi ile araç tamirinde kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

Şüpheli Y.Ü. ve İ.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Samsun, Canik, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
17:01 Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:26:56. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement