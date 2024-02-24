Samsun'da Otomobillerin Çarpıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobillerin Çarpıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Samsun\'da Otomobillerin Çarpıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İsa Gebeşoğlu idaresindeki bir otomobil, bariyerlere çarparak karşı şeride geçti ve Göksel Aylak'ın kullandığı başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, ancak araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

24.02.2024 21:05
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolunda Terme istikametine giden İsa Gebeşoğlu idaresindeki 41 NJ 673 plakalı otomobil, havalimanı mevkisinde bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek Göksel Aylak'ın kullandığı 05 AAR 079 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Göksun ve Gülseren Aylak ile İsmail ve Fatih Gebeşoğlu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobillerin Çarpıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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