Samsun\'da Otoparktan 2 Motosiklet Çalan Genç Gözaltına Alındı

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otoparktan 2 motosiklet çalan M.Ö. (18), gözaltına alındı.

Olay, 3 Aralık'ta saat 03.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., gizlice girdiği otoparktan peş peşe 2 motosiklet çaldı. Sabah motosikletlerinin yerinde olmadığını fark eden 2 kişi, polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, dün motosikletlerle yakalanıp, gözaltına alındı. Motosikletler, sahiplerine teslim edildi.