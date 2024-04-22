Samsun'da başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında köy okuluna oyuncak dağıtıldı - Son Dakika
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Samsun'da başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında köy okuluna oyuncak dağıtıldı

Samsun\'da başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında köy okuluna oyuncak dağıtıldı

Samsun'da sosyal medya üzerinden başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncaklar, Terme ilçesinde bir ilkokula köylerden taşımalı gelen öğrencilere dağıtıldı. Mutluluğun Kanatları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

22.04.2024 18:33
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Samsun'da sosyal medya üzerinden başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncaklar, Terme ilçesinde bir ilkokula köylerden taşımalı gelen öğrencilere dağıtıldı.

Kentte faaliyet gösteren Mutluluğun Kanatları Derneği, çocuklar için sosyal medya üzerinden oyuncak kampanyası başlattı.

Dernek üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Terme ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenledikleri etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek, kampanya kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncakları taşımalı olarak köylerden 200 öğrenciye dağıttı.

Okul bahçesinde düzenlenen eğlence programında müzikler çalındı, öğrenciler müzik eşliğinde oynayarak, seyyar salıncakta sallanarak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte öğrencilere döner ve pamuk şeker de dağıtılırken, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek milli bayram olduğunu söyledi.

Terme ilçesine köylerden taşımalı olarak gelen öğrencileri 23 Nisan öncesinde sevindirmek istediklerini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Sosyal medya üzerinden başlattığımız oyuncak kampanyası ile hayırseverlerden topladığımız oyuncak ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerimize hediye ederek onları sevindirdik. Bizim için de keyifli bir gündü. Öğrencilerimizle birlikte şarkılar söyleyerek hep beraber eğlendik. Öğrencilerimizin eğitim öğretim döneminin stresini bir an olsun üzerinden atmasını sağladık."

Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ecrin Ceylin Şen ise etkinlikte arkadaşlarıyla eğlendiğini belirterek, dağıtılan oyuncaklar için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Samsun, Çocuk, Terme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında köy okuluna oyuncak dağıtıldı - Son Dakika

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