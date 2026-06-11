Özel Eğitim Şenliğinde Spor ve Farkındalık - Son Dakika
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Özel Eğitim Şenliğinde Spor ve Farkındalık

11.06.2026 19:09
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Samsun'da Şehit Polis Demet Sezen Özel Eğitim Anaokulu'nda öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla spor atölyesi, olimpiyat ve bisiklet farkındalık turu düzenlendi. Yıl boyunca çeşitli atölyelerle özel eğitim farkındalığı artırıldı.

Samsun'da Şehit Polis Demet Sezen Özel Eğitim Anaokulu'nda öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla spor atölyesi etkinliği düzenlendi.

Okulda yıl boyunca aile katılımı, geri dönüşüm, velilerle film atölyesi, sanat atölyesi, doğa atölyesi ve yaşam becerileri atölyeleri gerçekleştirildi.

Özel eğitim alanında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bu yıl ilk kez özel eğitim şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla açık hava spor etkinlikleri, geleneksel oyunlar, özel eğitim spor olimpiyatı ve bisiklet farkındalık turu yapıldı.

Programda öğrenciler ve aileleri, Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen bisiklet farkındalık turuna da katıldı.

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Kurucusu Abdurrahman Güner, "Özel öğrencilerimiz ve aileleriyle böyle anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bisikletin sadece bir spor aracı değil, aynı zamanda farkındalık ve paylaşım aracı olduğunu göstermek istedik." dedi.

Kaynak: AA

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