Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Körfez Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, para kasasına gizlenmiş 480,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.A, emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da para kasasında uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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