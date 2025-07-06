Samsun'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ertan Ç'ye ait Sarıcalı Mahallesi Müftüoğlu Sokak'ta park halindeki 06 HAE 78 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa süre sonra alev alan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında hasar alan araç kullanılamaz hale geldi.