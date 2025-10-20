Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağıçinik Mahallesi'nde park halindeki Y. K'ya ait otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
