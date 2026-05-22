SAMSUN'un Ladik ilçesinde alev alan patates yüklü TIR yandı. Yangın, cep telefonuyla görüntülendi.
Samsun-Ankara kara yolunun Ladik ilçesi mevkisinde patates yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine park edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'daki yangını söndürdü.
Cep telefonuyla görüntülenen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Patates Yüklü TIR Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?