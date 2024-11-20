Samsun\'da Pazarlamacının Minibüsünden Eşyalar Çalındı

Güncel

SAMSUN'un Canik ilçesinde pazarlamacıya ait minibüsteki tencere, tava ve bıçak gibi eşyaları çalan M.A.K. (28), gözaltına alındı.

Olay, dün Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.K., pazarlama işi yapan Emre E.'nin park halindeki minibüsünden tencere, tava ve bıçak gibi çeşitli eşyaları çalıp, kaçtı. Durumu fark eden Emre E., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip, M.A.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,