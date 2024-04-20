Samsun'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandıran Şüpheli Yakalandı

Samsun\'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandıran Şüpheli Yakalandı

Samsun'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını alan H.I.K'nin evine gitti. Dolandırıldığını anlayan H.I.K, polise başvurdu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının adresine operasyon düzenleyerek S.A'yı gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada ise çeşitli ziynet eşyaları ve para ele geçirildi.

20.04.2024 12:08
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Samsun'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp aradığı kişinin yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını alan şüpheli gözaltına alındı.

Telefonla aradığı H.I.K'ye kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını ve şüphelilere operasyon düzenleneceğini belirterek evindeki parasını vermesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine H.I.K'nin evine giden zanlı, yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.I.K, polise başvurdu.

Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri zanlının İlkadım ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Şüpheli S.A'yı (28) gözaltına alan polis, üzerinde yaptıkları aramada 9 bilezik, 14 yüzük, 9 kolye ucu, 7 küpe, 4 bileklik, 27 saat, 1175 lira ve 195 Suudi Arabistan Riyali ele geçirdi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Samsun, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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