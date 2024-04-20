Samsun'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp aradığı kişinin yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını alan şüpheli gözaltına alındı.
Telefonla aradığı H.I.K'ye kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını ve şüphelilere operasyon düzenleneceğini belirterek evindeki parasını vermesi gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine H.I.K'nin evine giden zanlı, yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.I.K, polise başvurdu.
Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri zanlının İlkadım ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.
Şüpheli S.A'yı (28) gözaltına alan polis, üzerinde yaptıkları aramada 9 bilezik, 14 yüzük, 9 kolye ucu, 7 küpe, 4 bileklik, 27 saat, 1175 lira ve 195 Suudi Arabistan Riyali ele geçirdi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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