Samsun\'da polis memuru ve 2 çocuğu otomobil kazasında yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobildeki polis memuru ile 2 çocuğu yaralandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.B'nin kullandığı 55 BS 542 plakalı otomobil, Denizevleri Mahallesi Esenevler Tramvay Durağı yakınlarında çöp konteynerine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan çocukları F.B. (9) ve K.B. (1), ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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