Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kur-an'ı Kerim okundu.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Bafra Büyük Cami'de gerçekleştirildi.
Bafra Müftüsü İbrahim Memiş, cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim okudu, günün anlam ve önemi hakkında sohbet ettikten sonra dua etti.
Bafra Belediyesi tarafından cuma namazının ardından cemaate kandil simidi verildi, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de şeker ikram edip dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıttı.
Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Adalet Gökcan ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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