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Samsun'da polis, vatandaşları kural ihlalleri ile yaya önceliği hakkında bilgilendirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Bu kapsamda ekipler tarafından çeşitli bölgelerde 227 araç sürücüsü ve 304 yayaya broşür dağıtıldı.

Yaya ve sürücülere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.