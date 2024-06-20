Samsun'da Portekiz maçı dev ekranda yayınlanacak - Son Dakika
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Samsun'da Portekiz maçı dev ekranda yayınlanacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Portekiz maçını Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekrandan yayımlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm Samsun halkını milli takımın yanında olmaya davet etti.

20.06.2024 16:27
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Samsun'da A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaşacağı Avrupa Şampiyonası maçı, Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekrandan yayımlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'daki Portekiz ile Çekya maçlarını dev ekranda yayımlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen yoğun isteği üzerine Portekiz maçının Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran ile naklen yayınlanacağını belirterek, "Milli maç heyecanını taraftarımızla yaşayacağız. Milli maç coşkusunu tüm Samsun hep birlikte yaşayacağız. A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan karşısında güzel bir galibiyet alarak hepimizi gururlandırdı. Hemşehrilerimizin bu coşkuyu her birlikte yaşamamız noktasında talepleri oldu. Biz de bu heyecanı birlikte yaşayalım istedik. Tüm Samsun, tüm Türkiye tek yürek olarak milli takımımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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