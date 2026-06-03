Samsun’da Rehberlik ve Özel Eğitim Sergisi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Rehberlik ve Özel Eğitimde Başarılı Örnekler Sergisi" ile eğitimde hayata geçirilen özgün ve ilham verici projeler tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen organizasyonda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında rehberlik, psikolojik danışma alanında seçilen projeler sergilendi.

Programda, 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığının temel politikalarının önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

Samsun'da özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların öncelikle akranlarıyla aynı sınıfta, kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla desteklendiğini belirten Ağar, zorluk yaşayan öğrencilere ise haftada 12 saate kadar destek eğitim odalarında birebir eğitim verildiğini ifade etti.

Ağar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitim sürecinin okul içinde desteklenerek yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Akranlarıyla birlikte eğitim almaları esas olmakla birlikte, zorlanma yaşandığı durumlarda okul bünyesinde özel eğitim sınıfları açıyoruz. Öğrenciler teneffüslerde ve okulun ortak alanlarında akranlarıyla birlikte vakit geçirirken, ihtiyaç duydukları özel eğitim hizmetini kendi sınıflarında alabiliyor. Özel eğitim okulunda eğitim alması gereken öğrencilerimizi ise ihtiyaç durumlarına göre hafif, orta ve ağır düzeyde sınıflandırarak mesleki eğitim, özel eğitim veya özel eğitim uygulama okullarına yönlendiriyoruz." dedi.

Özel eğitim alacak çocukların kendilerine yakın yerlerde eğitim alabilmeleri için son iki yılda 13 özel eğitim okulunun hizmete girdiğini aktaran Ağar, "Vezirköprü'de, Ladik'te ve diğer ilçelerimizde özel eğitim okullarımızı açtık. Taşıma hizmetini de sunarak çocuklarımızı evinden sabah alıp okulumuza götürüp orada öğle yemeği hizmetini de vererek eğitim öğretimini aktif bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Çok şükür ilimizin genelinde özel eğitim hizmetlerine erişim noktasında hiçbir çocuğumuzun özel bir ihtiyacı kalmadı." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim alanında verilen her hizmetin çocukların geleceklerini şekillendirecek hamleler olarak gördüklerini dile getiren Ağar, "İlimizde şu anda 700'e yakın rehberlik ve psikolojik danışma alanında görev yapan değerli meslektaşlarım var. Rehberlik hizmetlerinde temel esasımız bildiğiniz üzere aslında çocuğa doğrudan bir dış yardım yapmaktan ziyade çocuğun kendi kendine yeter seviyeye de gelmesi kapsamında kendisini desteklemek." dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik ise özel eğitim alanındaki başarılı çalışmaları tek bir çatı altında birleştirmeyi ve gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yetik, sergi kapsamında "ailem rehberim", "bağımlılıkla mücadele", "akran nezaketi", "sağlıklı yaşam", "otizm spektrum bozukluğu", "kaynaştırma" ve "yarı zamanlı kaynaştırma" kategorilerinde başvurular alınarak komisyonca uygun görülen 24 eserin sergilendiğini aktardı.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, dereceye giren projelere protokol üyelerince plaketleri takdim edildi.