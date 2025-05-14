Samsun'daki ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirledikleri ikamette yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve 97 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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