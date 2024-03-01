Samsun'da yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Samsun\'da yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, A.K. ve H.K'nın adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 43 mermi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı yakalanırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

01.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ile mühimmat ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. ve H.K'nın adreslerinde silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Baskınlarda 2 zanlı yakalanırken, aramalarda ise 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 43 mermi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Salıpazarı, Jandarma, Kenevir, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:40:36. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement