Samsun'da Sağanak Sel

12.05.2026 21:16
Havza'da sağanak sonrası derelerde taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.

Bazı bölümlerinde taşkınların oluştuğu derede, belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Yollarda su birikintileri oluştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşkına ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisinin gelmediğini söyledi.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını vurgulayan Tavlı, "Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları, ilçe belediyesi, emniyet ve jandarma ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde başladı." ifadelerini kullandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AA muhabirine, "Tüm Havzalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Mal kayıplarımız var ama inşallah can kaybımız yoktur. Şu ana kadar bir ihbar gelmemiştir. Ama maalesef dükkanlarımızı, iş yerlerimizi sel basmıştır. Şu anda sel durmuştur." dedi.

Öte yandan vatandaşlara ait özel iş makineleri de sahada temizlik çalışmalarına katılıyor.

Yağışın durmasıyla birlikte ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler sel nedeniyle sürüklenen araçların tespitini yapmaya da başladı.

Vatandaşlar ise ev ve iş yerlerindeki su ve çamur birikintilerini temizliyor.

Meteoroloji, Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
