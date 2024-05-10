Samsun\'da sahte alkol üretimi yapan zanlı gözaltına alındı

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Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir depoda sahte alkol üretimi yapan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir depoda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 78 litre etil alkol ile 389 içki aroma kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan depo sahibi O.E, jandarmaya götürüldü.