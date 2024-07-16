Samsun'da Sahte Alkol Üretimi Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen operasyonda bir depoda sahte alkol üretimi yapan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir depoda sahte alkol üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramalarda, 14 litre etil alkol, 6 litre sahte votka, 52 içki aroma kiti, 7 tahıl aroması kiti ve 2 alkol yoğunluk ölçüm cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan depo sahibi O.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.