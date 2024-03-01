Samsun'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da sahte ve kaçak içki üreten bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda, 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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Samsun'da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte içki üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, adresten kamyonete etil alkol sevkiyatı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ü. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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