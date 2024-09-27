Samsun'da Sahte Para Operasyonu: 1 Tutuklama

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Samsun'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 29 adet 50 dolar ile 141 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Operasyonda H.N.K. ve Y.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.N.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.