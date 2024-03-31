Samsun\'da Sandık Görevlisi Epilepsi Krizi Geçirdi

Zonguldak'ta CHP'li Tahsin Erdem Belediye Başkanlığı'nı kazandı

Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.