Samsun'da Sigara Denetimleri Artıyor

SAMSUN Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, yılın ilk 4 ayında sigarayla ilgili 32 bin denetim gerçekleştirildiğini ve ihlaller nedeniyle yaklaşık 5 milyon TL ceza uygulandığını söyledi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu koordinasyonunda 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bando Takımı eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Verem Savaş Dispanseri önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan özel bir alışveriş merkezinin önünde sona erdi. Burada sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından açılan stantlarda boy ve kilo ölçümü, karbonmonoksit ölçümü yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlik sonunda sigarayı bırakan 3 vatandaşa da başarı belgeleri verildi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Canan Hacer Baştürk, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Uras, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, sağlık çalışanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, "Bugün 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. Dünya Sağlık Örgütü 1988 yılından beri toplumda tütün kullanımını azaltmak, sağlığa olan zararlarını anlatmak ve nikotin bağımlılığından kurtarmak için bu günü bu tür etkinliklerin yapılması için planlanmış bir gün. Bizde bugün bu yılki hedefimiz özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigaraya hayır demek. Elektronik sigara aslında bir çözüm değil bir tuzak. Sadece tütünün yanmasını engelleyen ama onun dışında nikotin bağımlılığına devam eden ve içindeki çeşitli maddelerle sağlığa zarar veren bir tütün ürünü. Gençlerimiz arasında da yaygınlığı fazla. Bu ürünlerin kullanılması daha sonrasında gerçek sütüne geçilmesi için bir altyapı ve bağımlılığı artırıcı bir yapı. Bu nedenle bugün gençlerdeki elektronik sigara kullanımına hayır demek istedik. Bunun farkındalığı için de bu hafta çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

İLK 4 AYDA 32 BİN DENETİM YAPILDI

Samsun'da 2026 yılı içerisinde yaklaşık 32 bin denetim yaptıklarını belirten Öz, "Dumansız hava sahası sistemi üzerinden biz denetim ekibimizi artırdık. Şu ana kadar yaklaşık kamu kurum ve kuruluşlarında 1200 kişiye eğitim verdik. Kendi denetim ekibimiz sayısını arttırdık. Kendi sigara bırakma polikliniklerimizin sayısını 26'ya çıkarttık. 45 tane hekim ve psikolog hemşire yetiştirdik. Şu an için sigara bırakma oranlarımız yüzde 6'larda. Başvuru oranımız arttı. Geçen yılın 2 katına çıktık ilk 4 ayda. Yılın sonuna kadar 16 binin üzerine geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

DENETİMLERDE İLK 4 AYDA 5 MİLYONA YAKIN CEZA KESİLDİ

2026 yılının ilk 4 ayında 5 milyona yakın ceza kesildiğini ifade eden Öz, "Samsun'da ilk 4 ayda yaklaşık 5 milyona yakında ceza kesildi. Geçen yıl sigara bırakma polikliniğimize başvuran kişi sayısı 4 binlerdeydi. Ama bizim geçen yıl 8 tane sigara bırakma polikliniğimiz vardı. Biz 2025'in sonuna doğru sayıyı artırdık ve 12 yaptık. Şu anda da 26 yaptık. Bu yüzden ulaşılabilirliğimiz arttı. Mobil sigara bırakma etkinliklerimiz var. Meydanlardayız. Yerinde sigara bırakma etkinliklerimiz var. Ayrıca bir de şu anda belediyelerden ruhsat almak ve işletme açmak için başvuranlara da ayrıca eğitimler vererek baştan dumansız sahasını anlatıyoruz. Bu tür etkinliklerle başvurularımız arttı. Şu anda yaklaşık 11 bini geçtik ilk 4 ayda. Yılın sonuna kadar 16 bin bakanlığın bize verdiği hedef ama Samsun olarak daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,