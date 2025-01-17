Samsun\'da Silah Ele Geçirildi

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 2 silah ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tekkeköy ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile 741 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.