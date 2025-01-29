Samsun\'da Silahlı Kavga: Bir Tutuklama

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Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı kavgada eski ortağı ile oğlunu silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Toybelen Mahallesi kamyon garajında eski ortağı Suat T. (73) ile oğlu Osman T'yi (45) silahla yaralayan Halit S'nin (59) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Halit S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden yaralılardan Suat T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kentte 28 Ocak'ta Osman T. ve Suat T. ile arasında çıkan tartışmanın ardından Halit S, tabancayla baba ve oğlunu yaralamıştı. Kaçan Halit S, polis ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanmıştı.