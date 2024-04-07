Samsun\'un Alaçam ilçesinde silahlı saldırı: 6 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Genç Sokak'ta, otomobilden inen K.K. ve B.Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen bankta oturan kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.
Saldırıda, A.D.C. (20), B.Ç. (22), M.A. (22), T.Ş. (26), S.C.A. (26) ve Ü.O. (15) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan A.D.C, B.Ç, M.A. ve Ü.O. Bafra Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliler K.K. ve B.Ç'yi ilçe merkezine girerken gözaltına aldı.
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Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan 50 bini aşkın kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesini ve ateşkes sağlanmasını istedi. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor.
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