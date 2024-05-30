Samsun\'da silahlı saldırı sonucu ölen kişiyle ilgili şüpheli tutuklandı

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Samsun'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta öldürülen Selçuk Kurt'a (35) ateş açılan aracı tespit etti.

Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.Ş. (36) emniyete götürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silahla ateş ettiği öne sürülen ve aracın yolcu tarafında oturan R.S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde Kurt'un yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edilmiş, hastaneye kaldırılan Kurt kurtarılamamıştı.