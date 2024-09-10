Samsun\'da Silahlı Yaralama Olayına 14 Gözaltı

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Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Eylül'de İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Yeşilyazı Parkı civarında G.S'nin (31) silahla yaralanması olayının faillerinin yakalanması yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada, olayın kız arkadaş yüzünden başladığı ve kavgaya arkadaşlarının da karışmasıyla olayın büyüdüğü tespit edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından düzenledikleri operasyonda, olaya karışan S.Ç. (19), C.E. (29), F.T. (22), V.E. (21), M.E. (19), N.Y. (29), A.K.T. (21), M.A. (25), M.A. (19), M.A.D. (25), Y.A. (19), F.V. (19), D.Ç.A. (33) ve Y.A.Ö'yü (15) gözaltına aldı.

Operasyonda 6 pompalı tüfek de ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgulamasında, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu" gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirtildi.