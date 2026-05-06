Samsun'da Sorgum Tohumu Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
Samsun'da Sorgum Tohumu Dağıtımı Yapıldı

06.05.2026 02:02
Samsun'un Terme ilçesinde, yem bitkisi üretimini artırmak için sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında sorgum sudan otu tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Kredi Kooperatifi Elmalık deposunda düzenlenen programda, üreticilere sorgum sudan otu tohumu teslim edildi.

Proje kapsamında ilçede yıl içinde 4 bin 130 kilogram tohum dağıtılarak 1375 dekar alanda ekim yapılması planlanıyor.

Proje ile bölgede yem bitkisi üretiminin artırılması ve hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

İl genelinde 178 bin 447 dekar alanda yem bitkisi desteği sağlanırken, 9 bin 383 üreticiye toplam 50 milyon lirayı aşkın destek verildi. Terme'de ise 66 üreticiye 401 bin lira destek sağlandı.

Samsun genelinde mera ıslahı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 47 bin 449 dekar alanda 44 proje tamamlandı, 2026 yılı itibarıyla 3 bin 716 dekar alanda 6 projenin çalışmaları sürüyor.

Terme ilçesinde de Ahmetbey, Ortasöğütlü, Taşpınar, Çangallar ve İmanalisi mahallelerini kapsayan 5 proje ile 2 bin 465 dekar alanda mera ıslahı tamamlandı.

Törene Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
