Bafra'da Toprak Kayması: İki Kişi Kurtarılmayı Bekliyor - Son Dakika
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Bafra'da Toprak Kayması: İki Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

Bafra\'da Toprak Kayması: İki Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

10.09.2024 13:16
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Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Su kuyusu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede olay yerindeki toprağın iş makineleriyle boşaltılmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA

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