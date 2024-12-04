Samsun\'da Sürücülerden Ambulansa Fermuar Yöntemiyle Destek

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SAMSUN'da araç sürücülerinin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verme anı sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki araçların sürücüleri, sirenleri çalarak arkalarından hızla gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Sağa ve sola yaklaşan araçlar sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden hastaneye ulaştı. O görüntüler ise ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, "Yaşama yol ver, fermuar sistemi hayat kurtarır, ambulans hedefine hızla ulaşır, acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar" notu paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca yol veren sürücülere de teşekkür edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,