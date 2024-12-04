Samsun'da Sürücülerden Ambulansa Yol Verme Hareketi - Son Dakika
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Samsun'da Sürücülerden Ambulansa Yol Verme Hareketi

Samsun\'da Sürücülerden Ambulansa Yol Verme Hareketi

Samsun'da sürücüler, ambulansa fermuar yöntemiyle yol vererek acil hastanın hastaneye ulaşmasını sağladı. Görüntüler sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından kaydedildi.

04.12.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
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SAMSUN'da araç sürücülerinin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verme anı sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki araçların sürücüleri, sirenleri çalarak arkalarından hızla gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Sağa ve sola yaklaşan araçlar sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden hastaneye ulaştı. O görüntüler ise ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, "Yaşama yol ver, fermuar sistemi hayat kurtarır, ambulans hedefine hızla ulaşır, acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar" notu paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca yol veren sürücülere de teşekkür edildi.

Kaynak: DHA

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