Samsun\'da Takla Atan Araç Su Kanalına Düştü

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SAMSUN'da takla atıp, su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Cemal A. (65), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Atakum ilçesi Adalar mevkisi Samsun- Ankara kara yolunda meydana geldi. Cemal A.'nın kontrolünü yitirdiği 55 TS 264 plakalı otomobil, takla atıp su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Cemal A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.