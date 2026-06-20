Samsun'da Taraftarlar Denizde Maç İzledi - Son Dakika
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Samsun'da Taraftarlar Denizde Maç İzledi

Samsun\'da Taraftarlar Denizde Maç İzledi
20.06.2026 08:56
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Samsun'da, A Milli Takım'ın Paraguay ile oynadığı maçı denizde sup ve kano ile izleyen taraftarlar toplandı.

Samsun'da bir araya gelen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynadığı maçı Karadeniz'den takip etti.

Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda toplanan bir grup, sup (ayakta kürek sörfü) kano ve teknelerle denize girdi.

Karadeniz'in keyfini çıkaran grup A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile yaptığı maçı da kıyıya kurdukları platformdan izledi. Bazı taraftalar da maçı kıyıdan takip etti.

Atakum sup grubundan Fikri Yaşar, AA muhabirine, Samsun'un hırçın denizine karşı her sabah sup yaptıklarını söyledi.

Bugün de milli maçın sabah olması münasebetiyle takımlarını desteklemek amacıyla denize açıldıklarını belirten Yaşar, "Denizden maçı seyrediyoruz. Atakum sup olarak tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayram Kışla ise herkesin spor yapmasını istediklerini dile getirerek, "Dalgalı havada daha güzel oluyor. Türkiye maçını izliyoruz." dedi.

Ümit Türk de milli heyecanı denizde yaşamak istedikleri için bir araya geldiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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