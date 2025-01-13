Samsun\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 1789-1808 yıllarına tarihlenen Osmanlı dönemine ait 16 etnografik eser ile 28 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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