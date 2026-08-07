Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu
Atakum'da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzenlenen operasyonda, Atakum ilçesinde takip edilen bir aracı durduruldu.
Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde tüfek, kılıç, 3 kama/bıçak, 2 bilezik, 3 kase, kolye ile 6 çeşitli obje ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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